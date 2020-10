MİT TIR’ları casusluğunda CHP liderinin rolü

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ



MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, partisinin Afyonkarahisar 13. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, MİT TIR'ları casusluğu konusunda çok dikkat çekici bir açıklama yaparak, "KILIÇDAROĞLU'NUN SORUMLULUĞU GÖZDEN IRAK

TUTULUYOR" dedi. Akçay, "Bu tartışmalarla asıl gerçekler gizleniyor. MİT TIR'ları, FETÖ kumpasıyla Türkiye'ye iftira atılmasına ve bir kısım devlet sırlarının da ifşa edilmesine yol açan bir casusluk faaliyeti olarak ortaya çıktı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, o dönem Zaman Gazetesi'ni ziyaret ediyor. Ondan 10 gün sonra, bu MİT TIR'ları hadisesini de Can Dündar, Cumhuriyet Gazetesi'nde haber yapıyor. Hatta bunu kendi yazdığı kitabında da itiraf ediyor. Anayasa'nın 83. maddesini gerekçe göstererek bu karar veriliyor. Çok ilginçtir, aynı Anayasa'nın 125'inci ve geçici 20'nci maddesini de yok sayıyor. Anayasa Mahkemesi zaten Anayasa'ya uygunluğu denetleyen bir kurum olarak bu maddeleri görmezden gelmiştir. Enis Berberoğlu üzerinden gereksiz polemik ve tartışma yaşandı. Şimdi düşünelim... Bir milletvekili kendiliğinden bunu Can Dündar'a servis etmiş olabilir mi? Kılıçdaroğlu'nun haberi olmadan bu mümkün değil. Kılıçdaroğlu, zaten eline tutuşturulan birtakım dosyalar, belge ve bilgilerle pek çok yanlış ve yanıltıcı duruma vesile olmuştur. Bu olay da onlardan birisidir. Bana göre de bu Berberoğlu hadisesinde Kılıçdaroğlu'nun sorumluluğu gözden kaçıyor. MHP Grup Başkan vekili Erkan Akçay'ın hatırlattığı KEMAL KILIÇDAROĞLU 'NUN

FETÖ'NÜN GAZETESİ ZAMAN'a yaptığı ziyareti tekrar masaya yatıralım. Can Dündar MİT TIR'ları ile ilgili dokümanlar için, 'solcu milletvekilinden aldım' diyor. Onun da Berberoğlu olduğu ortaya çıkıyor. Bu durumda ASIL YARGILANMASI GEREKEN

KİŞİ DE KILIÇDAROĞLU'DUR. Bu hadisede Kılıçdaroğlu adeta kuryelik yapmıştır. Bunu niye kimse konuşmuyor ve tartışmıyor? Asıl üzerinde durulması gereken husus budur.



KUMPASIN KURULDUĞU MASA!

MİT TIR'ları kumpas planının, FETÖ'nün gazetesi Zaman'da bir araya gelen Ekrem Dumanlı, Kemal Kılıçdaroğlu ve Enis Berberoğlu arasında yapılan toplantıda yapıldığı iddia edildi. MİT TIR'larının durdurulmasıyla ilgili Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan ihanet manşetinin perde arkası aralanıyor. Savcılığın da sıkı takibindeki konuya ilişkin en net belge, bizzat eli kanlı darbeci terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in sahibi olduğu Zaman Gazetesi'nde 18 Mayıs 2015 tarihinde yayımlanan haber ve fotoğraf oldu. Sonradan kapatılan Zaman Gazetesi'ni 17 Mayıs 2015'te ziyaret eden Kılıçdaroğlu ile halen firarda olan FETÖ'nün "medya tetikçisi" Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı aynı masada bir araya geldi. Masada, görüntüleri FETÖ'nün medya tetikçisi Can Dündar'a vererek Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanmasını sağladığı için "casusluk" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılan ve tutuklanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu da yer aldı.



MEDYADA YAYINLAMA KARARI

Kumpas masasında, MİT TIR'larını durduran savcı, hakim ve askerlerin çektikleri görüntüler Kılıçdaroğlu ve Berberoğlu tarafından kararlaştırıldı. Dumanlı, Kılıçdaroğlu ve Berberoğlu, kasedin hangi gazetede ve ne zaman yayımlanacağı konusunda anlaştı, tezgah kuruldu. Belki orada görüntüler izlettirildi. Masada, kumpas görüntülerinin Meclis kürsüsünden değil, medyada yayımlanması kararlaştırıldı. Bu durumda görüntüler 7 Haziran genel seçimlerine bir hafta kala Cumhuriyet'in manşetine çıkacak, hem MİT hem de hükümet köşeye sıkıştırılacaktı.



CAN DÜNDAR'A ELDEN VERİLDİ

Planlandığı üzere görüntüler, Kılıçdaroğlu'na verildi. Kılıçdaroğlu da Can Dündar'a ulaştırması için Enis Berberoğlu'na teslim etti. Berberoğlu, 27 Mayıs'ta Cumhuriyet Gazetesi yakınlarında buluştuğu dönemin Genel Yayın Yönetmeni Dündar'a flash bellek içinde görüntüleri verdi. Bu trafik, Berberoğlu'nun HTS kayıtlarıyla da bizzat savcılık tarafından tespit edildi. Dündar da, Türkiye'den firar ettikten sonra kaleme aldığı "Tutuklandık" isimli kitabında, görüntüleri kendisine "solcu bir vekilin getirdiğini" yazdı.

2 GÜN SONRA İTİRAF GİBİ SÖZLER

Kılıçdaroğlu, Dumanlı ile görüşmesinden 2 gün sonra Hürriyet'e yaptığı açıklamada, kirli planın sinyalini verdi. Önceki açıklamalardan farklı olarak, ilk defa TIR'lara ait görüntülerden bahsetti. "MİT TIR'larının filmleri var. Kamyonlardaki kasaların nasıl açıldığının, bombaların görüntüleri var. Ben de seyrettim" dedi. Böylece ihanet kasedini, Zaman Gazetesi'nde izlediğini ve teslim aldığını itiraf etmiş oldu.

DUMANLI PANİĞE KAPILDI

Güneş Gazetesi'nin 17 Haziran'da sorduğu sorular için Kılıçdaroğlu'ndan açıklama beklendi. Ancak ses ondan değil, okyanus ötesinden, firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'dan geldi. Dumanlı, panik içinde attığı tweetlerde her şeyi itiraf etti. Kılıçdaroğlu'na o kasedi verdiği görüşmeye dair fotoğraf için "Eski bir tarihe ait" yalanını ortaya attı. Oysa o kare, 17 Mayıs 2015'te toplanan kumpas masasında çekilmiş, bir gün sonra da o dönemin genel yayın yönetmeni olduğu Zaman Gazetesi'nde yayımlanmıştı.

FETÖ'CÜLER DURDURMUŞTU

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) emrine verilen TIR'lar, 3 yıl önce FETÖ'cü asker, savcı ve hakimlerin kumpasıyla Hatay ve Adana'da durdurulmuştu. Araçlarda bulunan MİT görevlileri silah tehdidiyle etkisiz hale getirilerek, aramalar yapılmıştı. Çekilen görüntüler de FETÖ'nün gazetesi Zaman'ın Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'ya servis edilmişti. Güneş Gazetesi, 17 Haziran tarihli sayısında "Asıl kurye Kemal" manşetini atarak, Kılıçdaroğlu'nun Milli İstihbarat Teşkilatı'na yönelik TIR kumpasında ikinci adam olduğunu okurlarıyla paylaşmıştı. Haberde, Dumanlı'nın kumpas kasedini Kılıçdaroğlu'na verdiği, onun da Berberoğlu aracılığıyla Dündar'a ulaştırdığı ihanet trafiği detaylı olarak yer almıştı.

BERBEROĞLU'NA HAPİS CEZASI

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, durdurulan MİT TIR'larının görüntülerini Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği için yargılanan Berberoğlu'na ilişkin davayı 14 Haziran'da karara bağlamıştı. Mahkeme heyeti, Berberoğlu'nu "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan hapis cezasına çarptırmıştı.

CHP'NİN KONTROLLÜ KAOS TAKTİĞİ

Kılıçdaroğlu başkanlığında 17 Ekim Cumartesi günü toplanan CHP PM'de erken seçim konuşuldu. PM'de, PM üyeleri Hakkı Süha Okay, Burhan Şenatalar ve Eren Erdem söz alarak, "Mutlaka ama mutlaka erken seçim istemeliyiz" yorumunda bulundular. Kılıçdaroğlu'nun da 'Evet, erken seçim talebimizi sürdüreceğiz' dediği öğrenildi. CHP taktiğini sürdürme, erken seçim sakızını" çiğnemeye devam etmek ihtiyacını neden duyuyor? Siyasette geniş açıdan bakarsak, CHP'lilerin amacı kontrollü kaos yaratmaktır. Bilindiği gibi, 'erken seçim' dedikodusu çıkarmak muhalefetin bir taktiğidir. Erken seçimin olmayacağını onlar da biliyorlar ama dedikodusu ile gündemi değiştirmeyi deniyorlar. Böyle yaparak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı kendi sularına çekmeyi, Karadeniz'deki gaz keşiflerini, Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği, PKK'nın tamamen temizlenmeye doğru gittiği konusunun tartışılmasını önlemeyi, Mavi Vatan harekatlarının gözden uzak tutulmasını sağlamayı hedefliyorlar. CHP 'polit bürosu' çok sıkışmıştı, geçen zaman aleyhlerine işliyordu... Erken seçim lakırdısını piyasaya sürerek, gündemi değiştirmeye karar verdiler. Ama cevaplarını da aldılar.



PROPAGANDAYA GEÇİT YOK

Büyük resmi iyi okuyan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tam isabetle açıklama yaptı: "Erken seçim söylemi ayıplı bir tuzaktır, kirli bir tertiptir, dibi uçurum olan bir tezgahtır. Türkiye'yi erken seçime sürükleme, bu suretle sanal bir gündem tesis etme gayretkeşliğine heves eden siyasi aymazların hiçbir telkin veya kara propagandasına kulak asılmayacaktır, dibi uçurum olan bir tezgahtır. Bu tuzağa düşecek, bu tertibe kanacak, bu tezgaha gelecek aklı başında hiç kimse yoktur. Bunu yapanlar, demokrasi ve millet muhalifi çevrelerden başkası değildir." Erken seçim söylemi ayıplı bir tuzaktır. Hastalıkta iktidar arayan, sokak aralarında gelecek planlaması yapan, demokrasiye, tarihsel ve milli haklara sırt çeviren bu zelil siyaset devşirmelerinin milletimiz nezdindeki itibarları artık sıfırlamıştır. Erken seçime ihtiyaç olmadığı gibi bununla ilgili dolambaçlı yollardan zorlama erken seçim lafları çıkınca, daha önce neler olduğunu bilen insanlarız. Erken seçim konuşulunca... Bürokrasinin hızı düşer. Ekonomi çevrelerinin kulağı tartışmalara döner, yatırımcı frene basar.



KAFTANCIOĞLU KILIÇDAROĞLU'NUN KIYMETLİSİ

Taksim toplantılarında 'Atatürk' çıkışı nedeniyle partililerin tepkisini çektiği sırada, 'CHP erken seçime hazır değil, CHP iktidara da hazır değil' şeklindeki gizli konuşması sızan Canan Kaftancıoğlu'nun, CHP lideri Klıçdaroğlu'nun kıymetlisi olduğu bir kez daha görüldü. Kılıçdaroğlu, İstanbul'da bir mekanda partililerle yemek yedi. Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu karşısına, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu ise sağ yanına oturtması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun yanına Canan Kaftancıoğlu'nu almasına, İmamoğlu'nun bundan sonra nasıl bir tepki vereceği dikkatle izlenilmesi gereken bir konudur.

İMAMOĞLU- KAFTANCIOĞLU GERİLİMİ

Geçtiğimiz yıl Kaftancıoğlu ile İmamoğlu arasında İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın yazdığı kitap nedeniyle tartışma yaşanmıştı. Kaftancıoğlu, kitapta İmamoğlu'nu 'kahramanlaştırdığını' belirterek şu sözlerle tepki göstermişti: "Bize 'kahramanın hikayesini yazıyorum' diyerek, kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki yalan, yanlış ve eksik verilerle

genel merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir!" Kaftancıoğlu'na Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt gelmişti. İmamoğlu, "Canan Hanım'ın kendi fikrini beyan etmesine bir şey demiyorum. Ancak bulunduğumuz pozisyon itibariyle parti içi yoruma vesile olacak ve partinin bu anlamda etkileneceği bir psikolojik ortamda bunu yorumlamasını doğru bulmu-yorum" demişti. Bakalım, CHP'deki bu geri-limlerin sonu nereye varacak?