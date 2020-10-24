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Haberler Gündem Son dakika: Bakan Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 24 Ekim koronavirüs vaka sayısı

Son dakika: Bakan Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! koronavirüs vaka sayısı

Son dakika haberi... günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, 'Bugün yapılan 113.427 test sonucunda 2.091 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim.' ifadelerini kullandı. İşte Cumartesi günlük koronavirüs tablosu...

Son dakika: Bakan Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 24 Ekim koronavirüs vaka sayısı

24.10.2020, 19:08 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020,19:20

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük korona virüs verilerini paylaştı. Dün 113 bin 427 test yapıldı, 2 bin 91 hasta tespit edildi, 69 hasta vefat etti, bin 573 kişi iyileşti. Toplam hasta sayısı 359 bin 784'e, vefat sayısı 9 bin 727'ye, iyileşen hasta sayısı da 313 bin 93'e yükseldi. Ağır hasta sayısı ise bin 699, hastalarda zatürree oranı yüzde 5,6 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün yapılan 113.427 test sonucunda 2.091 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullandı.

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