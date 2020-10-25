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Haberler Gündem AK Parti'den Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Wilders'a tepki

'den Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Wilders'a tepki

'li siyasetçiler, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı 'in, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı 'ı hedef alan karikatür paylaşımına tepki gösterdi.

AK Parti'den Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Wilders'a tepki

AA

25.10.2020, 12:43

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ile AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Bülent Turan, Wilders'a, sosyal medya hesaplarında yayınladıkları mesajlarla cevap verdi. AK Parti Grup Başkanı Bostancı, paylaşımında, Geert Wilders'ın, Hollandalı aşırı uçta yer alan, siyasetini husumet ve skandal açıklamalar üzerine kuran bir kişi olduğunu belirtti.

Bostancı, "Wilders, kendi kirli dilinin mahpusu. İnsanlığın yüz karası. Umarız medeni dünyaya ait olan Hollandalılar gereğini yapar." dedi.
Din düşmanlığının ardında kaynakların dağılımına ilişkin ufuksuz siyasetlerin, meseleyi kışkırtıcı bir motivasyon kaynağı olarak kutsalın alanına taşıma kurnazlığı bulunduğunu belirten Bostancı, "İslam düşmanlığı da aynı nedenlerle gündemde. Derdi hesap olanların bu yöntemle bilançosu daha yıkıcı olur." ifadelerini kullandı.

"İŞTE BU ALÇAK O ZAMAN KAYBEDECEK"
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bu faşist Hollandalı'ya Avrupa'nın değerlerini boşuna hatırlatmayın. Çünkü artık ortada bir Avrupa değeri yok. Avrupa'yı yöneten zihniyet bu ırkçı adamla aynı kafada." değerlendirmesinde bulundu.
Muş, paylaşımında, "Türk-İslam düşmanlığına fırsat vermemek için kendi değerlerimize sahip çıkalım. İşte bu alçak o zaman kaybedecek." mesajını verdi.

"GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ"
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da "Avrupa'nın, kendini bilmeyen, sorumsuz, dengesiz, Geert Wilders gibi sözde liderlerden dolayı büyük bir sınavda olduğunu" dile getirdi.

Yükselen faşizm ve İslamofobinin, başta AB olmak üzere kimseye huzur getirmeyeceğine işaret eden Turan, "Güçlü olmak zorundayız. Terörizmi büyütmek isteyenlere inat insanlık kazanmalı." vurgusu yaptı.

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