Başkan Erdoğan İslam düşmanlığının yükseldiği Avrupa'yı eleştirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Kadir Has Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Son dönemde başta Fransa olmak üzere Batı ülkelerinde artan İslam ve Müslüman düşmanlığına değinen Erdoğan, bu düşmanlığı bir politika olarak kullanan ve körükleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da sert bir dille eleştirdi. Erdoğan, "Bu Macron denilen zatın İslam ve Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilir? Öncelikle bir akli noktada kontrol. İkide bir Erdoğan ile uğraşıyorsun. Erdoğan ile uğraşmak sana bir şey kazandırmaz. Bir yıl sonra seçim var akıbetini göreceğiz" diye konuştu.

'SİZ DÜRÜST DEĞİLSİNİZ'

Azerbaycan'daki felaketlerin arkasında da Fransa'nın başını çektiği grubun olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, "Bu işgallerin arkasında bunlar var. MİNSK üçlüsünün içinde yer alıyorsunuz. Bu güne kadar ne yaptınız? Sadece Ermenilere silah gönderiyorsunuz ve bu silahlarla barış tesis edeceğinizi zannediyorsunuz. Edemezsiniz çünkü dürüst değilsiniz. Türkiye dürüst olarak bu kardeşlerinin yanında yer almaya devam edecektir. Almanya'da bir camiye saygısız bir şekilde yapılan baskının başka bir gerekçe ile izahı olamaz. Bunun adı düpedüz İslam düşmanlığıdır. Bunun benzerini Müslümanlar olarak biz Hristiyanların mabedine yapmadık ve yapmayız. Bunlarda özgürlük ve laiklik diye bir şey yok yalan yalan yalan. Özgürlüğün kalesi Fransa'da Peygamberimize hakaret eden sefilin fotoğraflarının binalara yansıtılması özgürlük değil sefillik ve İslam düşmanlığıdır. Şimdi kendi vatandaşı olan Müslümanların haklarına yönelik saldırılarla Avrupa Faşizmi yeni bir gelişmeye girmiştir. Avrupa'nın aklının hala başına gelmediğinin işaretidir. Avrupa Müslümanlara açtığı cephe ile aslında kendi sonunu hazırlıyor. Biz Türkiye olarak hakkın ve mazlumun yanında olmayı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.