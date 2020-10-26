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Haberler Gündem Hatay'da patlama! Valilik açıklama yaptı

'da ! Valilik açıklama yaptı

'ın İskenderun ilçe merkezinde meydana geldi. 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun'da etkisiz hale getirildi ve bu esnada bir patlama meydana geldi. Vali Doğan, "Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmekte" dedi.

Hatay'da patlama! Valilik açıklama yaptı

26.10.2020, 21:45 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020,21:52

Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Fener Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Patlamanın nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir. kamuoyu bilgilendirilecektir." açıklamasında bulundu.



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