Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası törenlerinde açıklamalarda bulunuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Bu muhabbet ikliminde gönüllerimizi buluşturan herkese, siz kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyorum.

Bu haftanın hayırlara vesile olmasını, kalplerimizi yumuşatmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

Milletimizin ve İslam aleminin Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece idrak edeceğimiz Leyle-i Mevlid'ini şimdiden tebrik ediyorum.

Bu sene Mevlid-i Nebi haftasını gerek tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını gerekse bölgemizde yaşanan sıkıntılar nedeniyle ne yazık ki buruk yaşıyoruz.

Salgın dalgalar halinde yayılmaya devam ediyor. Vakitlice attığımız tedbirler sayesinde diğer ülkelere göre bu sağlık krizini hamd olsun daha hafif geçiriyoruz.

Anbean durumu izliyor, bilgilendirmeleri alıyor ve gerekli talimatları veriyoruz.

83 MİLYONA GÖREV DÜŞÜYOR

Tüm dünyada hasta sayısının ürkütücü boyutlara ulaştığı bu dönemde milletimizden tedbirlere daha fazla hassasiyet göstermelerini rica ediyorum.

83 milyonun her birine burada görev düşüyor.

Bir süre daha sabredecek, kurallara uyacak ondan sonra inşallah felaha erişeceğiz.

O güzel günlere milletçe beraber kavuşacağız.

Millet olarak bu dönemde hüznümüzü arttıran tek şey Korona salgınında yitirdiklerimizin acısı değil. Yüreklerimizi asıl dağlayan, başta gönül coğrafyamız olmak üzere, Müslümanların içinde bulunduğu ahvaldir.

Dinimiz ve peygamberimizce yasaklanan fiilin her gün her an işlendiği bir dönem içindeyiz.

FRANSIZ MALLARINA BOYKOT ÇAĞRISI

Milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalarını satın almayın.