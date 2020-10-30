126 yılın haklı gururu

Türk basın tarihinin canlı tanığı ve asırlık çınar olan Yeni Asır Gazetesi'ne, "Türkiye'nin gelmiş geçmiş en köklü gazetesi" diyebilmenin ve üç asra hitap eden nadir gazetelerden biri olmasının haklı gururunu tüm okurlarımız ve Yeni Asır ailesi olarak yaşıyoruz.





BAŞARIYLA SÜRDÜRÜYOR

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan ilk penceresi olarak 19 Ağustos 1895'te Selanik'te Abdurrahman Arif Bey tarafından kurulan ve 22 Temmuz 1908'de "YENİ ASIR" adını alan gazetemiz, 126 yıldır Türkiye'nin en eski ve en büyük bölge gazetesi unvanı ile yayın hayatını başarıyla sürdürüyor. Şüphesiz ki bu başarıda YENİ ASIR'ı her sabah evine ve dükkanına misafir ederek sürekliliğini sağlayan okurlarımızın payı büyük. Dile kolay, 126 yıllık basın hayatında çeşitli badireler atlatan YENİ ASIR'ın ülkemizin sembol gazetelerinden biri olmasında, çalışanlarının azmi ve kararlı duruşu önemli rol oynadı. Bu başarıda emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz ve ne kadar teşekkür etsek az olacağını da biliyoruz.







İLKLERİN GAZETESİ OLDU

YENİ ASIR'ın Türk basın hayatına kazandırdığı ilk'leri kısaca hatırlayacak olursak; Yeni Türk alfabesinin kabulünden sonra, Türkçe alfabe ile basılan ilk Türk gazetesi, Türkiye'de rotatif baskı ve linotip-entertip dizgi sistemini kullanan ilk gazete, Türkiye'de ofset düzenine geçen ilk gazete, Türkiye'de ilk 'Spor Gazetesi'ni çıkaran gazete ve Türkiye'nin ilk magazin ekini (Sarmaşık) yayınlayan gazete olması sayılabilir. Ayrıca fotoğraf ve yazıyı aynı anda, aynı sayfada çıkartan ilk gazete olmasıyla, hem görsel anlamda hem de editoryal anlamda Türk basınında devrim yapan gazete olmuş, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da özel bir yer edinmiştir.



CUMHURİYET'İN MAYASI

Bu ilk'lerin yanı sıra, Cumhuriyet'in mayası olan YENİ ASIR, Cumhuriyet'in ilanında önemli rol oynayarak, Türk milletinin haber alma hakkını korumuş, halkın özgürce ve tarafsız haber almasını sağlamıştır. 1960 yılında Başbakan Adnan Menderes'in onayı ile 1. Kordon'da Halk Evi'ne ait binayı alarak İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluşuna da destek olmuştur.





TİRAJ REKORLARI KIRDI

SABAH, TAKVİM, FOTOMAÇ gibi ülke çapındaki gazeteleri ve pek çok dergiyi yaratan Yeni Asır, Ege Bölgesi'nde 7 ilde yayın yaparak, tiraj rekorları kırmıştır. YENİ ASIR, 1998 yılının Aralık ayından itibaren dijital yayınlara da geçerek; "Ege'den Türkiye'ye açıldı." Türk basın hayatına sayısız ilk'ler kazandıran ve asırların eskimez habercisi, Yeni Asır gazetemize nice başarılı yıllar diliyorum.