Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Başkan Erdoğan'a yardıma hazırız telefonu

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Aliyev'in Erdoğan'ı arayarak deprem dolayısıyla üzüntülerini ilettiği ve "geçmiş olsun" dileklerinde bulunduğu belirtildi.

"HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ"

Aliyev, her zaman olduğu gibi dost ve kardeş Türkiye'nin yanında olduklarını vurgulayarak, Azerbaycan'ın kardeş ülkeye mümkün olan her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu söyledi. Erdoğan da telefon görüşmesi ve gösterdiği ilgiden dolayı Aliyev'e teşekkür etti.