Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hayatını kaybeden eski Başbakan Mesut Yılmaz için başsağlığı dileğinde bulundu.
İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı
Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın vefat haberini teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır temenni ediyorum.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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