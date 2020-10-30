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'tan için başsağlığı mesajı

Son dakika haberine göre , hesabından yaptığı paylaşım ile hayatını kaybeden eski için başsağlığı dileğinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı

30.10.2020, 13:03

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hayatını kaybeden eski Başbakan Mesut Yılmaz için başsağlığı dileğinde bulundu.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı
Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın vefat haberini teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır temenni ediyorum.

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