Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan, Bakan Soylu'ya geçmiş olsun telefonu

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs testi pozitif çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Sayın Soylu, eşi ve kızı ile birlikte bütün şifa bekleyen hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Düsturumuz; maske, mesafe ve temizlik" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu