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Hazine ve Maliye Bakanı 'tan, 'ya geçmiş olsun telefonu

Hazine ve Maliye Bakanı , koronavirüs testi pozitif çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi ve kızına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan, Bakan Soylu'ya geçmiş olsun telefonu

31.10.2020, 20:50

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs testi pozitif çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Sayın Soylu, eşi ve kızı ile birlikte bütün şifa bekleyen hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Düsturumuz; maske, mesafe ve temizlik" dedi.

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