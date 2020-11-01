Başkan Erdoğan'dan Samsun'da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Samsun İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Seferihisar merkezli olarak İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle bir kez daha İzmirli kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar 58 vefatımız var, 896 yaralımız var. 200 kadarı tedavide. Bunun dışındakiler taburcu edildi. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

AK PARTİ 7. OLAĞAN KONGRESİ

İçinden geçtiğimiz tarihi süreçte AK parti 7. Olağan Kongresi'nin kritik bir dönüm nokrası teşkil edeceğine inanıyorum. Samsun'dan çok daha fazla destek bekliyorum. Türkiye genelinde üye sayımız 11 milyonu aştı.

Üye sayımızı sürekli artırmak demek, seçimden önce seçim kazanmak demek.

"BU DEĞİŞİM SELİNİN ÖNÜNE SET KURMALARI MÜMKÜN DEĞİL"

Yeni küresel düzenin inşa edildiği dönemden geçiyoruz. Türkiye, bu kritik süreçte hakkın, hakkaniyetin, mazlumun, mağdurun yanında yer alıyor. Bir yandan kendi haklarını savunurken, diğer yandan elimizdeki imkanları zor günlerde tüm dostlarımızla paylaşıyoruz.

Karşımızda son asrın muktedirleri var. Hile ve baskıyla toplumları sömüren bu zalimlere artık oyunun değiştiğini kabul ettirmek kolay olmuyor.

Bu değişim selinin önüne set kurmaları mümkün değil.

Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi sıkı tuttuğumuz sürece aşamayacağımız engel yoktur.

"TÜRKİYE'Yİ EKONOMİYLE DE ALT EDEMEYECEKLER"

Geçmişte uzunca bir süre ülkemizi istedikleri gibi biçimlendirmek için kullandıkları tüm araçları birer birer ellerinden aldık. Bizim dönemimizde de aynı oyunları oynadılar ve hep hüsrana uğradılar.

Türkiye'yi terörle dize getiremediler. Türkiye'yi darbeyle yıkamadılar. Türkiye'yi tehditle, ambargoyla prangaya çekemediler. Türkiye'yi ekonomiyle de alt edemeyecekler.

Tüm dünya salgın döneminde kasıp kavrulurken, biz sadece kendi ayaklarımız üzerinde durmakla kalmadık, yardım isteyen her yere de el uzattık. Şu ana kadar 155 ülkeye yardım elimizi uzattık. Yok demedik, yardımlarına koştuk.

Her şehit bizim için arazilerin vatan olması demektir.

Ekonomimize yönelik saldırıların maliyetleri oldu. Ama bu maliyetler durup dururken olmadı. Hedeflerimize ulaşmak için hızla yol alırken, kimi alanlarda bizi yavaşlattılar. Ama hamd olsun ülkemizi bu kutlu yoldan geri dönderemediler. Milletimizin beraberliğini bozamadılar. Tuzaklarının hepsini de başlarına geçirdik.

Dün Van'daydık. Aynen bu şekilde, bir olduk, beraber olduk, iri olduk ve aynı kararlılıkla bugün Samsun'a geldik. Yeni dönemin de lokomotifi inşallah AK Parti olacak.

İnşallah Oruç reis ile, Fatih ile, Koca Yusuf ile, Kanuni ile, Yavuz ile sürdüreceğiz. Ve tüm bunlarla birlikte inşallah sondaj çalışmalarımızla gelecek çok daha farklı olacak.

Kendimiz ve evlatlarımız için gece gündüz daha çok çalışacağımız bir döneme giriyoruz. Bu konuda en büyük güven ve güç kaynağım sizlersiniz. İnşallah hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz. Öyle bazıları gibi boşa konuşmuyoruz. Referanslarımız hizmetlerimizdir. 80 vilayetle birlikte Samsun da bu hizmetlerden payına düşeni almıştır. Son 18 yılda Samsun'a eski rakamla 30 katrilyon, 30 milyar lirayı aşan yatırım yaptık. Önümüzdeki dönemde Samsun, Kavak ve Çarşamba'da 4750 kapasiteli yurtları öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Şehrimize 35 bin seyirci kapasiteli bir stadyumla birlikte toplam 77 adet spor tesisi yaptık.