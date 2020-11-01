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Haberler Gündem Deprem bölgesinde dağıtılan yiyecek ve içecekleri satmaya çalıştı! Kısa sürede yakalandı

bölgesinde dağıtılan yiyecek ve içecekleri satmaya çalıştı! Kısa sürede yakalandı

'de meydana gelen sonrası depremzedelere yardım eli uzatılırken, gelen gıda yardımlarını çalan kişi saniye saniye görüntülendi. Şahıs emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Deprem bölgesinde dağıtılan yiyecek ve içecekleri satmaya çalıştı! Kısa sürede yakalandı

01.11.2020, 22:18

İzmir Seferihisar merkezli 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsılmış ve çok sayıda bina yıkılmıştı.

Depremde şu ana kadar 62 kişi yaşamını yitirirken, bölgede depremzedelere yardımlar da anında ulaştırılmaya başlandı.

SATARKEN YAKALANDI

Ancak bir kişinin, defalarca bu yardım malzemelerinden alıp, büfede sattığı ortaya çıktı.

Defalarca hırsızlık yapan şahıs, çaldıkları gıda malzemelerini bırakmak zorunda kaldı.

Görenlerin 'bu kadar da olmaz' dediği o görüntüler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Deprem bölgesinde dağıtılan yiyecek ve içecekleri satmaya çalıştı

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