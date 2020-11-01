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Eski başbakanlardan , son yolculuğuna uğurlanıyor

Tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında vefat eden eski başbakanlardan , son yolculuğuna uğurlanıyor. Mesut Yılmaz'ın eşi , oğlu ve kardeşi Turgut Yılmaz taziyeleri kabul ederken, polisler de naaşın başında saygı nöbeti tutuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da cenaze törenine katıldı. Erdoğan, "Rabbim bize bu musalla taşına hazırlıklı gelmeyi nasip etsin" dedi.

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, son yolculuğuna uğurlanıyor

AA

01.11.2020, 11:50 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020,12:22

Yılmaz için, saat 12.00'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreni dolayısıyla erken saatlerden itibaren cami ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Alana ve camiye girişler arama noktalarından sağlanıyor. Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı da polislerin omzunda camiye getirilerek, musallaya konuldu.

Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz ve kardeşi Turgut Yılmaz taziyeleri kabul ederken, polisler de naaşın başında saygı nöbeti tutuyor. Yakınları ve sevenleri Yılmaz'ın naaşının başına gelerek dua ediyor.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI
İstanbul Valiliği, Mesut Yılmaz için düzenlenecek tören nedeniyle Üsküdar'da 09.00-15.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağını belirterek, alternatif güzergahları Mütevelli Çeşme Caddesi, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Tophanelioğlu Caddesi olarak belirlemişti.

BAŞKAN ERDOĞAN DA CENAZE TÖRENİNE KATILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mesut Yılmaz'ın cenaze töreninde konuştu. Erdoğan, "Rabbim bize bu musalla taşına hazırlıklı gelmeyi nasip etsin" dedi.

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