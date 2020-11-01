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Haberler Gündem Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Burhan Kuzu paylaşımı!

Son dakika: Başkan 'dan paylaşımı!

Başkan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden hakkında paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Bugün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, ’mizin kurucularından, değerli yol arkadaşım Burhan Kuzu hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbimden koronavirüs tedavisi gören tüm hastalarımıza acil şifalar temenni ediyorum." dedi.

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Burhan Kuzu paylaşımı!

01.11.2020, 13:51

Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Burhan Kuzu hakkında paylaşımda bulundu.

Erdoğan, "Bugün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, AK Parti'mizin kurucularından, değerli yol arkadaşım Burhan Kuzu hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbimden koronavirüs tedavisi gören tüm hastalarımıza acil şifalar temenni ediyorum." dedi.

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