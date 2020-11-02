Burhan kuzu koronavirüse yenik düştü

YENİ tip korona virüse yakalanan Türk siyasetinin renkli ismi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin mimarlarından, AK Parti eski milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu, dün tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

SOSYAL MEDYADA AKTİFTİ

KAYSERİ'DE 1955'te dünyaya gelen Burhan Kuzu, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyordu. Son olarak vefatından 3 gün önce Mevlit Kandili ile ilgili mesaj paylaşmıştı. Kuzu'nun vefatı AK Parti camiasında da büyük üzüntü yarattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yayınladığı mesajda, "Bugün vefat haberini üzüntüyle karşıladığımız AK Partimizin kurucularından, değerli yol arkadaşım Burhan Kuzu hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbimden korona virüs tedavisi gören tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.