Soğuklar başlamadan yaraları saracağız

Partisinin Samsun 7. Olağan İl Kongresi'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara şifa dileyerek başladı. Erdoğan, şöyle konuştu: Depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar ve yağışlar bastırmadan sarmakta kararlıyız. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bölgede gereken her şeyi yapıyoruz.

KABULLENMİYORLAR

Karşımızda son asrın muktedirleri var. Güçlerini zulme, kan dökmeye, hile ve baskıyla toplumları sömürmeye borçlu bu zalimlere artık oyunun değiştiğini kabul ettirmek kolay olmuyor. Türkiye'yi vesayetle esir alamadılar, getiremediler, Türkiye'ye darbeyle yıkamadılar, Türkiye'yi tehditle, kuşatmayla, ambargoyla prangaya çekemediler, Türkiye'yi ekonomi ile de alt edemeyecekler. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi sıkı tuttuğumuz sürece aşamayacağımız engel yoktur. Geçmişte uzunca bir süre ülkemizi istedikleri gibi biçimlendirmek için kullandıkları tüm araçları birer birer ellerinden aldık. Yürüttüğümüz mücadeleyi başarıya ulaştırdığımızda Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en büyükleri arasında yer alacak. Bu değişim selinin önüne set kurmaları mümkün değil. Türkiye, bu kritik süreçte hakkın, hakkaniyetin, mazlumun, mağdurun yanında yer alıyor. Bir yandan kendi haklarını savunurken, diğer yandan elimizdeki imkanları zor günlerde tüm dostlarımızla paylaşıyoruz.



'YARDIM İSTEYENE EL UZATTIK'

Tüm dünya salgınla kasıp kavrulurken, Türkiye'nin sadece kendi ayaklarının üzerinde durmakla kalmadığını yardım isteyenlere de el uzattığını kaydeden Erdoğan, "Şu ana kadar 155 ülkeye yardım elimizi uzattık. Yok demedik, yardımlarına koştuk. Ekonomimize yönelik saldırıların maliyetleri oldu. Ama bu maliyetler durup dururken olmadı. Hedeflerimize ulaşmak için hızla yol alırken, kimi alanlarda bizi yavaşlattılar. Ama hamd olsun ülkemizi bu kutlu yoldan geri döndüremediler. Tuzaklarının hepsini de başlarına geçirdik" dedi.

Başkan Erdoğan'dan Samsun - Sivas Demiryolu Hattı açılışında önemli açıklamalar