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Kuzu’ya son veda

Korona virüs tedavisi gördüğü hastanede 65 yaşında vefat eden eski Milletvekili Prof. Dr. , son yolculuğuna uğurlandı. ’nde gerçekleştirilen törene Başkan Erdoğan da katıldı.

Kuzu’ya son veda
Giriş Tarihi: 3.11.2020

Korona virüsten hayatını kaybeden üç dönem AK Parti'de milletvekilliği yapan anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Tören için Fatih Camisi'ne getirilen Burhan Kuzu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, polislerin omzunda musallaya konuldu.

'ONUNLA HEP ÖVÜNDÜK'
Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda gerçekleştirilen törene, Başkan Erdoğan'ın yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti'li belediye başkanları ve milletvekilleri katıldı. Burhan Kuzu'nun cenazesi, Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedildi. Kılınan cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, Burhan Kuzu'nun ebedi yolculuğa uğurlandığını dile getiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Her nefis ölümü tadacaktır. Bunun nerede, ne zaman, nasıl geleceği belli değil. Rabbim bizlere iman, Kur'an, İslam üzere ölmeyi nasip etsin" dedi. Burhan Kuzu'nun İstanbul Üniversitesinde yetiştirdiği öğrencileriyle hep övündüğünü hatırlatan Başkan Erdoğan, "Doğrusu biz de onunla övündük. Parlamentoda beraber süren bir yolculuğumuz oldu. Burhan Hoca'yı bu hastalıkla çok kısa sürede kaybettik. Rabbim mekanını cennet eylesin, akıbeti hayrolsun" diye konuştu. Burhan Kuzu'nun ailesine ve tüm dava arkadaşlarına başsağlığı dileyen Başkan Erdoğan, Burhan Kuzu'nun naaşına cenaze arcına kadar eşlik etti.

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