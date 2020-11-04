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, Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

Son dakika haberine göre , Başkan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

04.11.2020, 15:27

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık ediyor. Toplantıdan ilk görüntü, Erdoğan'ın resmi hesabından paylaşıldı.

Başkan Erdoğan, daha sonra Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu Üyelerini kabul edecek.

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