Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık ediyor. Toplantıdan ilk görüntü, Erdoğan'ın resmi hesabından paylaşıldı.
Başkan Erdoğan, daha sonra Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu Üyelerini kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanımız @RTErdogan başkanlığında toplandı. pic.twitter.com/TP8Jsdeoiw— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) November 4, 2020
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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