  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Koronavirüse yakalanan Bakan Soylu'dan flaş açıklama

Koronavirüse yakalanan 'dan flaş açıklama

Koronavirüse yakalanan İçişleri Bakanı , durumu hakkında bilgi verdi. Soylu, "Tedavim evde devam edecek" dedi.

Koronavirüse yakalanan Bakan Soylu'dan flaş açıklama

05.11.2020, 18:39 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020,18:40

Koronavirüse yakalanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, durumu hakkın bilgi verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tedavim evde devam edecek, eşim ve kızım negatife döndü" ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Soylu'nun paylaşımı;

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Koronavirüse yakalanan Bakan Soylu'dan flaş açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA