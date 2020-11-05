Koronavirüse yakalanan Bakan Soylu'dan flaş açıklama

Koronavirüse yakalanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, durumu hakkın bilgi verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tedavim evde devam edecek, eşim ve kızım negatife döndü" ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Soylu'nun paylaşımı;