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Haberler Gündem Son dakika: Bakanlıktan yeni genelge! Koronavirüs denetimleri sıkılaştırılacak

Son dakika: Bakanlıktan yeni genelge! denetimleri sıkılaştırılacak

İçişleri Bakanlığı, denetimlerinin sahada daha etkin yapılması için valiliklere "Koronavirüs salgını denetimleri" konulu genelge gönderdi.

Son dakika: Bakanlıktan yeni genelge! Koronavirüs denetimleri sıkılaştırılacak

05.11.2020, 19:29 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020,19:36

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs denetimlerinin sahada daha etkin yapılması için valiliklere "Koronavirüs salgını denetimleri" konulu genelge gönderdi.

Yarından itibaren denetimlerin daha etkin yapılması için vatandaşların yoğun olduğu cadde, sokak, pazar yerlerinde görevli ekip sayısı artırılacak.

Denetimlerde yerel yönetimlerin imkanı seferber edilecek özellikle iş yeri cadde/sokak denetimlerinde zabıta personelinin tamamı görevlendirilebilecek

Denetimlerde, şehirler arası ve şehir içi toplu ulaşım araçları ile taksiler tek tek durdurulacak ve tedbirlere uyulup uyulmadığına bakılacak.

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