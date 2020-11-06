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Haberler Gündem İçişleri Bakanı Soylu: Tedavimiz, doktorlarımızın da uygun görmesi ile evde devam edecek

: Tedavimiz, doktorlarımızın da uygun görmesi ile evde devam edecek

İçişleri Bakanı , "Bir müddettir hastane ortamında süren tedavimiz, doktorlarımızın da uygun görmesi ile birkaç günlük dinlenme koşuluyla evde devam edecek." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu: Tedavimiz, doktorlarımızın da uygun görmesi ile evde devam edecek

06.11.2020, 13:25

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Bir müddettir hastane ortamında süren tedavimiz, doktorlarımızın da uygun görmesi ile birkaç günlük dinlenme koşulu ile evde devam edecek. Eşim ve kızım ise negatife döndü.

Bu süreçte ihtimamını esirgemeyen hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza, her gün arayarak moralini, duasını aldığımız Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hassasiyetine minnettar olduğum Sayın Dr. Devlet Bahçeli'ye ve elbette ki Sayın Sağlık Bakanımıza ve Ankara Şehir Hastanesi ekibine, her mecra ile arayan, soran, dua eden, iyi dileklerini ileten herkese ve duasına muhtaç olduğumuz milletimize şükranlarımı arz ediyorum. Bu vesile ile tüm hastalara acil şifa diliyor, salgın ile mücadelede kurallara uyarak, tedbir ve temkinli olunmasını istirham ediyorum. Allah duasız bırakmasın."

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