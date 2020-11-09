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Haberler Gündem 12 polisin şehit edildiği saldırının planlayıcısı PKK'lı terörist öldürüldü

12 polisin şehit edildiği saldırının planlayıcısı 'lı terörist öldürüldü

, 2016'da Cizre'de 12 polisin şehit edildiği saldırının planlayıcısı 'lı terörist Mesut Taşkın'ı yurt dışında etkisiz hale getirdi.

12 polisin şehit edildiği saldırının planlayıcısı PKK'lı terörist öldürüldü

09.11.2020, 18:30 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020,18:41

MİT tarafından 20 Ekim tarihinde düzenlenen operasyonda, "Demhat Sperti" kod adlı PKK'lı terörist Mesut Taşkın etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin Ağustos 2016'da Cizre Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne düzenlenen, 12 polis memurunun şehit olduğu, 75'inin de yaralandığı saldırının planlayıcısı olduğu öğrenildi.

"Çukur-barikat" olayları esnasında güvenlik güçlerine karşı kullanılan patlayıcıların yurt içine aktarımını da organize ettiği bilinen terörist Taşkın'ın ayrıca 15 Ağustos 2016'da Silopi'de Gümrük Müdürlüğüne ait servis aracına yönelik bombalı saldırı ile 11 Nisan 2017'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Emniyet binasına yönelik gerçekleştirilen bombalı eylemde kullanılan patlayıcıları da Türkiye'ye soktuğu bilgisi edinildi.

TÜRKİYE TERÖRİSTLERİ CEZASIZ BIRAKMIYOR

Güvenlik uzmanları, PKK'nın dört sene önce gerçekleştirdiği kanlı eylemin failinin takip edilip etkisiz hale getirilmesini, MİT'in son yıllarda terörle mücadelede geliştirdiği teknik ve beşeri kapasite artışına bağlıyorlar.

getirilmesinin istihbari anlamda zor süreçler olduğuna dikkati çeken uzmanlar, Türkiye'nin terörle kaynağında mücadele konsepti bağlamında bunu başarıyla uyguladığına ve bu durumun da PKK'lılar üzerinde büyük bir baskı yarattığına işaret ediyorlar.

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