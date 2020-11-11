THY'den öğretmenlere özel kampanya

Türk Hava Yolları (THY) 24 Kasım'da kutlanacak Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlediği kampanyada iç hat seferlerinde öğretmenler ve birlikte seyahat ettikleri aileleri için yüzde 20 indirim uygulayacak.

Türk Hava Yolları (THY) 24 Kasım'da kutlanacak Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlediği kampanyada iç hat seferlerinde öğretmenler ve birlikte seyahat ettikleri aileleri için yüzde 20 indirim uygulayacak.



THY ve AnadoluJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli yurtiçi ve Hopa seferlerinde geçerli kampanya 6 Mayıs 2021 tarihine kadar düzenlenen ve seyahat tarihi 13 Kasım 2020 ve 6 Mayıs 2021 arasındaki 'Economy Class' ve 'Business Class' yurt içi uçuşlar için geçerli olacak.



Kampanya kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı görev yapan öğretmenler ve aileleri ile YÖK'e bağlı üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri ve ailelerine yüzde 20 indirim uygulanacak.



Kampanyadan yararlanabilmek için ise THY'nin özel yolcu programı olan Miles&Smiles üyeliği zorunlu olacak. Üyeliği bulunmayan yolcular THY'nin internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden üyelik oluşturabilecek.