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Haberler Gündem Libya açıklarında mülteci gemisi battı! En az 74 ölü

açıklarında gemisi battı! En az 74 ölü

açıklarında Avrupa’ya gitmekte olan mültecileri taşıyan bir gemide meydana gelen arıza sonucu en az 74 mültecinin boğularak hayatını kaybettiği duyuruldu.

Libya açıklarında mülteci gemisi battı! En az 74 ölü

12.11.2020, 19:50

Libya açıklarında Avrupa'ya gitmekte olan mültecileri taşıyan bir gemide meydana gelen arıza sonucu en az 74 mültecinin boğularak hayatını kaybettiği duyuruldu.

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