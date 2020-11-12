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Libya açıklarında mülteci gemisi battı! En az 74 ölü

Libya açıklarında Avrupa’ya gitmekte olan mültecileri taşıyan bir gemide meydana gelen arıza sonucu en az 74 mültecinin boğularak hayatını kaybettiği duyuruldu.

12.11.2020, 19:50