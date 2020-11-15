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Başkan Erdoğan'dan Vaniköy Camii ile ilgili paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün yangın çıkan tarihi Vaniköy Camii ile ilgili paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Bugün İstanbul Boğazı’nın sembollerinden biri olan tarihi Vaniköy Camii’nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız.'' ifadelerini kullandı.

15.11.2020, 23:41