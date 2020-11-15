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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan Vaniköy Camii ile ilgili paylaşım

Başkan Erdoğan'dan ile ilgili paylaşım

Başkan , bugün çıkan tarihi ile ilgili paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Bugün ’nın sembollerinden biri olan tarihi Vaniköy Camii’nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız.'' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Vaniköy Camii ile ilgili paylaşım

15.11.2020, 23:41

Başkan Erdoğan, tarihi Vaniköy Camii yangınına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan paylaşımında "Bugün İstanbul Boğazı'nın sembollerinden biri olan tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız." ifadelerine yer verdi.

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