FETÖ firarisi eski müdür kaçamadı

Ankara'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/ PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 3 yıldır aranan, meslekten ihraç 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Yüksel Sezer'in, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki ev adresini tespit etti. Ekipler, sabah düzenledikleri operasyonla Sezer'i yakaladı.

A5 KATEGORİSİNDEYMİŞ

Üzerinden başka birine ait kimlik çıkan Yüksel Sezer, sorgu için Ankara Emniyeti'ne götürüldü. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nda şube müdürü, Güvenlik Daire Başkanlığı'nda başkan yardımcısı ve Strateji Daire Başkanlığı'nda 1'inci sınıf emniyet müdürü olarak görev yapan Sezer'in, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. FETÖ'nün 'A5' kategorisinde yer alan Sezer'in, elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki konutunun güvenlik açıklarının tespiti için 'yurt dışına gönderilecekler listesi'nde olduğu ortaya çıktı.