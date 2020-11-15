Son dakika: Başkan Erdoğan Maraş'ta

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin 37'nci Kuruluş Yıl Dönümü Törenlerinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kıbrıs meselesinin Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını, güvenliğini temin edecek şekilde sürdürülebilir çözüme kavuşturulması önceliğimizdir." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan daha sonra Bahçeli'yle birlikte Maraş'a geçti.

Maraş konusunda da mesaj veren Erdoğan, şu şekilde konuşmuştu:

"GÜNEY KIBRIS GÜÇ DEVŞİRECEĞİNİ ZANNEDİYORSA..."

"Kıbrıs'ta 1963'te silah zoruyla bozulan, 1974'te Yunan cuntasının darbesiyle ortadan kalkan ortaklığı, Rumlarla tesis etmek mümkün değil. Kuzey Kıbrıs'ta yaşayıp da kendi Cumhurbaşkanını Güney Kıbrıs'ın başındaki sözde yöneticilere şikayet edenlerle Güney Kıbrıs güç devşireceğini zannediyorsa aldandığını ve aldanacağını bilmelidir.

"TEK MAĞDUR KIBRIS TÜRKLERİ"

Sözde paçavralar, maalesef kendi Cumhurbaşkanını kalkıp da Güney Kıbrıs'ın sözde cumhurbaşkanına şikayet ederse bunun akıbeti nereye varır, benim sevgili kardeşlerim gayet iyi biliyor. Kıbrıs meselesinde tek mağdur vardır o da Kıbrıs Türkleridir.

"MARAŞ'TA YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK"

Maraş'ta atılan adımın nedeni mevcut mağduriyetlerin giderilmesini sağlamaktır. Maraş'ta herkesin yararına neden olan yeni bir dönem başlayacaktır.

Bu topraklardaki her bir başarımızı çetin mücadeleler vererek, ağır bedeller ödeyerek elde ettik. Kıbrıs meselesinin Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını temin edecek şekilde çözümlenmesi önceliğimizdir.