Son dakika: Başkan Erdoğan KKTC'ye geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul" isimli uçak ile bugün saat 12.20'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'ya hareket etti. Erdoğan'ı taşıyan uçak Türkiye Saati ile 13.25'te Kıbrıs'a indi. Başkan'ı KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hazırlıkların yapıldığı havalimanında karşıladı. Ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de Kıbrıs'taki programa katılacağı açıklandı.

KKTC 37. KURULUŞ YILINI KUTLUYOR, BAŞKAN ERDOĞAN ADADA

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından uğurlanan Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet Lefkoşa'ya hareket etti. İstanbul isimli özel uçakla Kıbrıs yolculuğuna başlayan Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. Kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılacak.

TÖRENLERE KATILACAK

Başkan Erdoğan'ın, buradaki ziyaretleri çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılması beklenirken geçtiğimiz günlerde açılan Kapalı Maraş bölgesini ziyaret etmesi de bekleniyor.

TATAR'A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Diğer yandan Erdoğan'ın ziyareti aynı zamanda geçtiğimiz haftalarda seçimlerin gerçekleştiği ve Başbakan olarak seçime giren ve seçimden Cumhurbaşkanı olarak çıkan Ersin Tatar'a da hayırlı olsun ziyareti olacak.