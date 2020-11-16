Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İstanbul'da

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fransa'dan özel jet ile İstanbul Havalimanı'na geldi.
Pompeo'yu taşıyan uçak havalimanının VIP bölümüne indi.
Yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılan Pompeo'ya konvoy eşlik etti.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve beraberindeki heyet veda ziyareti için İstanbul'a geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fransa'dan özel jet ile İstanbul Havalimanı'na geldi.
Pompeo'yu taşıyan uçak havalimanının VIP bölümüne indi.
Yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılan Pompeo'ya konvoy eşlik etti.
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