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Haberler Gündem Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İstanbul'da

Son dakika: Bakanı Mike Pompeo 'da

Bakanı Mike Pompeo ve beraberindeki heyet veda ziyareti için 'a geldi.

Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İstanbul'da

16.11.2020, 19:23 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020,19:24

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fransa'dan özel jet ile İstanbul Havalimanı'na geldi.

Pompeo'yu taşıyan uçak havalimanının VIP bölümüne indi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılan Pompeo'ya konvoy eşlik etti.

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