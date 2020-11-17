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Başkan 'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Başkan , şehit ve şehit 'un ailelerine başsağlığı diledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

17.11.2020, 14:16 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020,14:22

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Silopi Habur Çayı'nda suya kapılarak şehit olan Piyade Teğmen Burhan Sönmez ve Hakkari Çukurca'da Irak sınırında icra edilen operasyon sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz 16 Kasım 2020'de Hakkari Çukurca'da Irak sınırında çıkan çatılmada şehit oldu.

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