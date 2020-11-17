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Haberler Gündem MİT'in Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

'in 'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

'in 'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda gri kategoride aranan 'nın sözde gümrük sorumlusu etkisiz hale getirildi.

MİT'in Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

17.11.2020, 17:31

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda gri kategoride aranan PKK'nın sözde Sincar gümrük sorumlusu Azad Heşet kod adlı İrfan Akcan'ı etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, gri kategoride aranan Akcan'ın PKK/KCK'nın sözde Sincar gümrük sorumlusu olduğu, sahadaki istihbarat unsurları tarafından belirlendi.

Akcan, MİT tarafından sıkı takibe alındı. Akcan'ın Sincar ve Suriye arasında terörist ve cephane geçişlerini koordine ettiği, sınır hattında ticaretle uğraşan yerel halktan haraç topladığı belirlendi.

MİT'in, Akcan'ın "güvenlik güçlerimize karşı kullanılmak üzere Suriye'den Irak'a cephane ve terörist aktarımı yapacağı" yönünde elde ettiği anlık istihbarat üzerine harekete geçildi. 8 Kasım 2020'de Sincar'ın Suriye sınırında düzenlenen MİT operasyonuyla Akcan etkisiz hale getirildi.

ÇUKUR-BARİKAT EYLEMİ AKTÖRLERİNDENDİ

Terör örgütü PKK'ya 2010'da katılan İrfan Akcan, 2015'te Silopi'de çukur-barikat olaylarında jandarma, polis ve Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin şehit edilmesi eylemlerine katıldı.

Akcan, 2019 yılında PKK/KCK'nın sözde Sincar gümrük sorumlusu oldu. Sincar'da Irak ve Suriye sınır hattında terörist ve cephane aktarımları sorumluluğunu üstlendi. Sınır hattında ticaretle uğraşan halktan PKK/KCK adına haraç topladı.

Gri kategoride aranan terörist, örgütte bulunduğu süre zarfında Rojger Azad, Azad Munzur ve Azad Heşet kod isimlerini kullandı.

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