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Haberler Gündem Son dakika: Kabine Toplantısı başladı! Başkan Erdoğan açıklama yapıyor

Son dakika: Kabine Toplantısı başladı! Başkan Erdoğan açıklama yapıyor

Dün toplantısı sonrasında alınan tavsiye kararlarının değerlendirileceği Kabine toplantısı Başkan Erdoğan başkanlığında başladı. Yeni tedbirlerin alınması beklenen toplantı sonrasında Erdoğan bizzat açıklama yapıyor.

Son dakika: Kabine Toplantısı başladı! Başkan Erdoğan açıklama yapıyor

17.11.2020, 18:29 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020,19:32

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı başladı. Toplantının ana gündem maddesini koronavirüs ile mücadele oluştururken, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler gibi konular da ele alınacak.

BİLİM KURULU SOMUT TEDBİRLERİ İŞARET ETMİŞTİ

Dün Bilim Kurulu toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, virüsün yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesi yönünde tavsiye kararı alındığı vurgulanmıştı. Açıklamada, "Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı" denilmişti.

YENİ TEDBİRLER KONUŞULACAK

Kabine Toplantısı'nda da bu konunun ele alınarak yeni tedbirler getirilmesi de gündeme gelecek. Bu kapsamda okulların açılışının ertelenmesi, toplu mekanlarla ilgili kısıtlamalar gibi bir dizi tedbirin uygulamaya geçmesi gündemde.

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