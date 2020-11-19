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Haberler Gündem Başkan Erdoğan usta kalem Ahmet Kekeç'i unutmadı! Kabrini ziyaret etti

Başkan Erdoğan usta kalem 'i unutmadı! Kabrini ziyaret etti

Son dakika haberine göre; ve Genel Başkanı , Mezarlığı'na giderek, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta kalem 'in mezarını ziyaret etti.

Başkan Erdoğan usta kalem Ahmet Kekeç'i unutmadı! Kabrini ziyaret etti

19.11.2020, 12:42 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020,12:53

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'a geldi. Erdoğan, Eyüp Sultan'a gelerek, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybederek defnedilen usta kalem Ahmet Kekeç'in kabrini ziyaret etti.

Erdoğan'a AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da eşlik etti.

NE OLMUŞTU?

Usta kalem Ahmet Kekeç, koronavirüse yakalanmış, durumunun ağırlaşması sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yoğun bakımda tedavi gören Kekeç'ten acı haber gelmişti. Kekeç, Eyüp Sultan haziresine defnedilmişti. Kekeç'in ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu.

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