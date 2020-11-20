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Haberler Gündem Kuşadası Körfezi'nde üst üste depremler

Körfezi'nde üst üste depremler

Son dakika... 6,9’luk depremin vurduğu Ege’de gece boyunca en küçüğü 1.4 ile en büyüğü 3.8 olmak üzere 25 meydana geldi. 'dan son dakika açıklamaları geldi. Yapılan açıklamalarda, gece saatlerinde , Aydın ve Bursa, 'da korkutan depremler olduğuna yer verildi.

Kuşadası Körfezi'nde üst üste depremler

20.11.2020, 08:26 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020,08:32

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Kuşadası Körfezi'nde gece boyunca 1,4 ile 3,8 büyüklükleri arasında değişen 25 deprem meydana geldi. En şiddetli deprem saat 03.58'de 3.8 büyüklüğünde Kuşadası'na 17 kilometre uzaklıkta olan deprem yerin 7.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD tarafından son dakika açıklamaları yapıldı. Yapılan açıklamalarda bugün gece saatlerinde ve sabah saatlerinde korkutan depremlerin meydana geldiğine yer verildi. İzmir ve Aydın merkezli meydana gelen depremler Bursa'da ve çevredeki şehirlerde de hissedildi.. İşte AFAD 'ın açıklamaları:

SON DEPREM

Hemlik Körfezi'nde Yalova'da az önce meydana gelen depremin büyüklüğü 3,5 olarak açıklandı. İşte deprem detayları:

Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Gemlik Korfezi, 4.56 km. Armutlu (Yalova)
Tarih-Saat : 20.11.2020, 07:20:41 TSİ
Enlem : 40.4193 N
Boylam : 28.9511 E
Derinlik : 7.21 km

Bu depremden önce İzmir Seferihisar açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 17.70 km. Seferihisar (Izmir)
Tarih-Saat : 20.11.2020, 04:13:53 TSİ
Enlem : 37.9430 N
Boylam : 26.6943 E
Derinlik : 7.10 km

Gece 03.58 'de Kuşadası'nda 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Kusadasi Korfezi, 17.33 km. Kusadasi (Aydin)
Tarih-Saat : 20.11.2020, 03:58:45 TSİ
Enlem : 37.8488 N
Boylam : 27.0050 E
Derinlik : 7.00 km

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