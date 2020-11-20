Kuşadası Körfezi'nde üst üste depremler

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Kuşadası Körfezi'nde gece boyunca 1,4 ile 3,8 büyüklükleri arasında değişen 25 deprem meydana geldi. En şiddetli deprem saat 03.58'de 3.8 büyüklüğünde Kuşadası'na 17 kilometre uzaklıkta olan deprem yerin 7.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD tarafından son dakika açıklamaları yapıldı. Yapılan açıklamalarda bugün gece saatlerinde ve sabah saatlerinde korkutan depremlerin meydana geldiğine yer verildi. İzmir ve Aydın merkezli meydana gelen depremler Bursa'da ve çevredeki şehirlerde de hissedildi.. İşte AFAD 'ın açıklamaları:

SON DEPREM

Hemlik Körfezi'nde Yalova'da az önce meydana gelen depremin büyüklüğü 3,5 olarak açıklandı. İşte deprem detayları:

Büyüklük : 3.5 (Mw)

Yer : Gemlik Korfezi, 4.56 km. Armutlu (Yalova)

Tarih-Saat : 20.11.2020, 07:20:41 TSİ

Enlem : 40.4193 N

Boylam : 28.9511 E

Derinlik : 7.21 km

Bu depremden önce İzmir Seferihisar açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Büyüklük : 3.9 (Mw)

Yer : Ege Denizi, 17.70 km. Seferihisar (Izmir)

Tarih-Saat : 20.11.2020, 04:13:53 TSİ

Enlem : 37.9430 N

Boylam : 26.6943 E

Derinlik : 7.10 km

Gece 03.58 'de Kuşadası'nda 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Büyüklük : 3.8 (Mw)

Yer : Kusadasi Korfezi, 17.33 km. Kusadasi (Aydin)

Tarih-Saat : 20.11.2020, 03:58:45 TSİ

Enlem : 37.8488 N

Boylam : 27.0050 E

Derinlik : 7.00 km