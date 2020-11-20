Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs aşısını ilk ben olacağım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2021 yılı Plan Bütçe Komisyonu görüşmelerinde vekillerin sorularını yanıtladı. Koca, Mersin'de COVID vakalarının şubat ayında görülmeye başlandığına yönelik iddialara ilişkin "Mersin'de ilk vaka 22 Mart'ta görüldü. İlk vaka avukat, yabancı bir kişiyle temasla alan bir kardeşimizdi. İddia ediyorum. 22 Mart'tan önce testi pozitif olan Mersinli yok" dedi. Koca, özetle şunları söyledi:

MEVSİMSEL GRİP ARTIK COVID

"Grip aşısını bu yıl 'parası olanlara veriliyor' dediniz, parası olanlar almasın diye eczanelerde sattırmadım. Grip aşısını bu yıl 2.3 milyona çıkardık. Şu ana kadar en risklilerden başlayıp 600 bin kişiye yapıldı. Kırk yedinci haftadayız, yani beş haftadır influanza yok. Bu dönemin mevsimsel gribi artık COVID.

PFIZER VE ÇİN AŞISI

Yurtdışında Faz 3 aşamasına gelen, yakında ruhsatlanabilecek aşılar var. İki tane aşı yani Pfizer'in ve Çin Sinovac'ın aşısı. Bu ikisinin Faz 3'ü üniversitelerimizde devam ediyor ve şu ana kadar herhangi bir sorun yaşanmadı. Antikor oluşuyor. Ayrıca Rus aşısı var. Pfizer'in aşısının aralık ayında olma ihtimali Sayın Uğur Hoca'nın (Uğur Şahin) söylemiyle çok zayıf görünüyor, en erken 15 Aralık'tan sonra ruhsat alınabilir.

Ruhsat alınca ocak ayından itibaren Türkiye'ye verebileceği rakam 1 milyon. Yıl içinde 25 milyona kadar olabilirliği şeklinde. Diğer aşı Çin aşısı. Aralıkta en az 10 milyon gibi bir aşıyı alabilir olacağız, bu sayıyı arttırmak istiyoruz.

Bununla ilgili de bir iki gün içerisinde sözleşme imzalanır olacak. Dünyada erken dönemde güvenebilir olduğumuz çıkan aşıyı vatandaşımıza, önce kendimden başlamak üzere yapmak istiyoruz. Bunun için de yoğun bir çaba içindeyiz, emin olun.

VAKA SAYILARI TABLOYA GİREBİLİR

Bilim Kurulumuzla önümüzdeki günler bu konuları tartışıp 'toplam vaka' başlığı altında, 'yatan hasta' başlığı altında, 'hasta' başlığı altında ne varsa bunun hepsini kamuoyuyla nasıl paylaşacağımızı, tabloda nasıl göstereceğimizi de tartışıp göstermiş olacağız."