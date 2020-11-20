Son dakika: Koronavirüs tedbirleri hayata geçiyor: Restoran, lokanta, pastane ve kafeler kapandı! Sadece paket servis yapılacak

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, bugün 20.00'de kapanacak, 21 Kasım Cumartesi'den itibaren 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.

YEME İÇME YERLERİNİN AÇIK OLACAĞI SAATLER

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" şekilde hizmet verecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

DİNLENME TESİSLERİNDEKİ RESTORANLAR AÇIK

İl ve ilçe Umumi Hıfzıssıhha kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası kara yolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım ve lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinlenme tesislerinde yer alan yeme içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacak.

SİNEMALAR SAAT 20:0'DEN İTİBAREN YIL SONUNA KADAR KAPALI

Saat 20:0'den itibaren sinema salonları 31 Aralık 2020'ye kadar kapatılıyor.

KAHVEHANELER SÜRESİZ KEPENK İNDİRİYOR

Saat 20:0'den itibaren kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulama devam edecek.

65 YAŞ ÜZERİ VATANDAŞLARIN SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Tüm şehirlerde yarından (cumartesi) itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde sadece 10.00 ile 13.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler. Diğer saatlerde sokağa çıkmaları yasak.

20 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİN SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı vatandaşlar, gün içerisinde sadece 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler. Bu saatler dışında 20 yaşından küçüklerin sokağa çıkması yasak.

İş yerleri ile ilişkilerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden 65 yaş üstü vatandaşlar ve 20 yaş altı çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları saat 10.00-20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

YARIN SAAT 20:00'DE BAŞLIYOR

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilki yarın yani 21 Kasım Cumartesi günü başlayacak.

Cumartesi saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutma amacıyla kısıtlama süresinde bazı iş yeri, işletme ve kurumlar açık olacak.

AÇIK OLACAK İŞLETME VE KURUMLAR

Bu kapsamda, ilaç, tıbbi cihaz, maske, dezenfektan üretimi yapan yerler ile kamu ve özel sağlık kurumları, eczaneler, veteriner klinikleri, hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ve acil çağrı merkezlerinin de aralarında bulunduğu bazı yerler faaliyetlerini sürdürecek.

Kısıtlamalar bu akşam başlıyor! Hangi saatler arasında sokağa çıkılabilecek? İşte bütün detaylar...