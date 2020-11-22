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Başkan Erdoğan'dan 'nde önemli açıklamalar

Başkan , 'nden katıldığı G20 'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Suriye'de DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan G-20 Zirvesi'nde önemli açıklamalar

22.11.2020, 16:43 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020,17:11

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Türkiye son 6 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir. Savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardımların finans kaynaklarını güçlendirmeliyiz. Üstelik bu çabaları bize verilen destek sözleri yerine getirilmemiş olmasına rağmen yapıyoruz.

Salgının yoksulluk ve eşitsizlik başta olmak üzere birçok sorunu daha da derinleştirdiğini görüyoruz. Salgın hem mevcut düzenin çarpıklıklarını gözler önüne sermiş hem de tüm insanların aynı gemide olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Suriye'den Libya'ya kadar farklı cephelerde yürüttüğümüz mücadelenin önemi ortaya çıkmıştır. Hal böyleyken ülkemizin attığı adımların eleştiriye maruz kalması iyi niyetli bir durum değildir.

Suriye'de DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz. Yalnız bırakılmamıza rağmen bugüne kadar 9 bine yakın yabancı terörist savaşçı yakaladık ve ülkelerine geri gönderdik. Bir dönem teröristlerin cirit attığı bölgeleri güvenli hale getirdik. Terör tehdidinin bertaraf edilmesi, ihtilafların önlenmesi ve istikrarın güçlendirilmesi noktasında elimizden gelen çabayı gösteriyoruz.

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