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Haberler Gündem Bakan Akar: İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat

: başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat

Akar, " başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor." dedi.

Bakan Akar: İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat

24.11.2020, 16:33 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020,16:46

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor." açıklamasında bulundu. Akar, "Maalesef müttefiklerimizin açıklamaları tam olarak gerçeği yansıtmamakta, bazı gerçekler çarpıtılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle:

İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor

Olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı şekilde icra edilmiş, yanlış yapılmıştır

Maalesef müttefiklerimizin açıklamaları tam olarak gerçeği yansıtmamakta, bazı gerçekler çarpıtılmaktadır.

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