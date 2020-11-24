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Milli Eğitim Bakanlığından 'Öğretmenler Günü'ne özel klip

kapsamında bir şarkı hazırladı. Şarkının klibi ise salgın öncesinde ’nin dört bir yanındaki okullarda kaydedilen arşiv görüntüler kurgulanarak oluşturuldu.

Milli Eğitim Bakanlığından 'Öğretmenler Günü'ne özel klip

24.11.2020, 09:21

Milli Eğitim Bakanlığı 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel bir klip hazırladı.

Ayten Alpman'ın ilk kez 1972 yılında seslendirdiği "Bir Başkadır Benim Memleketim" adlı şarkının sözleri öğretmenler için uyarlandı.

Sanatçı Sertab Erener hem sözlerin uyarlamasını yaptı, hem de şarkıyı seslendirdi. Şarkının düzenlemesini ise müzisyen Emre Kula yaptı.

KLİPTE ARŞİV GÖRÜNTÜLER KULLANILDI

Klip ise salgın öncesinde Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarda kaydedilen arşiv görüntüler kurgulanarak oluşturuldu. Ortaya "Bir Başkadır Benim Öğretmenim" şarkısı çıktı.

BAKAN SELÇUK'TAN TEŞEKKÜR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada klibin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Yürekleri "memleket"imizde birleştiren merhum sanatçımız Ayten Alpman'a; sözleri öğretmenlerimize uyarlayarak içten yorumunu katan değerli Sertab Erener'e, düzenleyicisi Emre Kula'ya ve emeği geçen herkese çok teşekkürler. Öğretmenlerimize hediyemiz olsun."

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