Son dakika: İçişleri Bakanlığından yeni koronavirüs genelgesi!

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Covid-19 Denetimleri" konulu genelge gönderdi. Genelge kapsamında kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik, maske ve mesafe kurallarına vurgu yapıldı.

İŞTE ALINAN TEDBİR KARARLARI

1. 26-27-28-29 Kasım 2020 tarihlerinde tüm il ve ilçelerde, vali ve kaymakamların koordinasyonunda; başta pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği yerlere yönelik yoğunlaştırılmış denetimler yapılacak.

2. Toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimde toplu ulaşım araçları tek tek kontrol edilecek. Özellikle yolcu kapasite sınırlaması, HES kodu ibrazı, maske takma zorunluluğu ve ulaşım araçlarında gerekli hijyen/temizlik tedbirlerinin alınması hususlarına ağırlık verilecek.

3. Her bir pazaryeri için ayrı ayrı olmak üzere pazaryeri yöneticisi ilgili yerel yönetimler tarafından belirlenerek valilik/kaymakamlıklarla ivedi şekilde paylaşılacak.

4. Salgınla mücadeleye yönelik alınması gereken tedbirlerden ve belirlenen kurallara uyulmasından sorumlu olacak pazaryeri yöneticilerinin denetim ekipleriyle iletişimi ve koordinasyonu etkin şekilde sağlanacak.

5, AVM'lere yönelik denetimlerde alışveriş merkezi içerisinde aynı anda bulunabilecek kişi sayısı ve çalışma saatleri kısıtlamalarına uyulması hususlarına ağırlık verilecek.

6. Alışveriş merkezlerinin denetiminde daha önce illere gönderilen genelge kapsamında alışveriş merkezi klima ve filtreleme sistemlerinin bakımı ve filtre değişimlerinin düzenli olarak yapılıp yapılmadığı hususu özellikle denetlenecek.

7- Vali ve kaymakamlar tarafından yerel yönetimler, genel kolluk kuvvetleri, kamu kurum ve kuruluşları, köy/mahalle muhtarları ile meslek odaları arasındaki koordinasyon sağlanarak gerekli planlamalar yapılacak ve uygulamada aksaklığa meydan verilmeyecek.