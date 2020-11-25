  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Son dakika: İçişleri Bakanlığından yeni koronavirüs genelgesi!

Son dakika: İçişleri Bakanlığından yeni koronavirüs genelgesi!

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Covid-19 Denetimleri” konulu genelge gönderdi. Genelgede koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının salgınla mücadelede, başarı açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Son dakika: İçişleri Bakanlığından yeni koronavirüs genelgesi!

26.11.2020, 00:33

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Covid-19 Denetimleri" konulu genelge gönderdi. Genelge kapsamında kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik, maske ve mesafe kurallarına vurgu yapıldı.

İŞTE ALINAN TEDBİR KARARLARI

1. 26-27-28-29 Kasım 2020 tarihlerinde tüm il ve ilçelerde, vali ve kaymakamların koordinasyonunda; başta pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği yerlere yönelik yoğunlaştırılmış denetimler yapılacak.

2. Toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimde toplu ulaşım araçları tek tek kontrol edilecek. Özellikle yolcu kapasite sınırlaması, HES kodu ibrazı, maske takma zorunluluğu ve ulaşım araçlarında gerekli hijyen/temizlik tedbirlerinin alınması hususlarına ağırlık verilecek.

3. Her bir pazaryeri için ayrı ayrı olmak üzere pazaryeri yöneticisi ilgili yerel yönetimler tarafından belirlenerek valilik/kaymakamlıklarla ivedi şekilde paylaşılacak.

4. Salgınla mücadeleye yönelik alınması gereken tedbirlerden ve belirlenen kurallara uyulmasından sorumlu olacak pazaryeri yöneticilerinin denetim ekipleriyle iletişimi ve koordinasyonu etkin şekilde sağlanacak.

5, AVM'lere yönelik denetimlerde alışveriş merkezi içerisinde aynı anda bulunabilecek kişi sayısı ve çalışma saatleri kısıtlamalarına uyulması hususlarına ağırlık verilecek.

6. Alışveriş merkezlerinin denetiminde daha önce illere gönderilen genelge kapsamında alışveriş merkezi klima ve filtreleme sistemlerinin bakımı ve filtre değişimlerinin düzenli olarak yapılıp yapılmadığı hususu özellikle denetlenecek.

7- Vali ve kaymakamlar tarafından yerel yönetimler, genel kolluk kuvvetleri, kamu kurum ve kuruluşları, köy/mahalle muhtarları ile meslek odaları arasındaki koordinasyon sağlanarak gerekli planlamalar yapılacak ve uygulamada aksaklığa meydan verilmeyecek.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: İçişleri Bakanlığından yeni koronavirüs genelgesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA