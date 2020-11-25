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Haberler Gündem Son dakika: Kritik MGK toplantısı sonrasında yazılı açıklama

Son dakika: Kritik toplantısı sonrasında yazılı açıklama

Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan toplantısı sonrasında bildiri yayınlandı. Bildiride, kapsamındaki uygulamaya karşı her alanda gerekli adımların atılacağı ifade edildi. Ayrıca kapsamında Türk gemisine yönelik tek taraflı, uluslararası hukuka ve müttefiklik ilişkilerine aykırı müdahale kınandı.

Son dakika: Kritik MGK toplantısı sonrasında yazılı açıklama

25.11.2020, 20:41

.Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. MGK toplantısı sonrasında yazılı açıklama yapıldı.

* "Kardeş Azerbaycan'ın çeyrek asrı aşkın bir süredir işgal altında bulunan vatan topraklarını geri almasından duyulan memnuniyet ifade edilmiş, yaşanan gelişmeler neticesinde ortaya çıkan jeopolitik durum tüm boyutlarıyla ele alınmıştır."

* "İrina Harekatı kapsamındaki uygulamaya karşı her alanda gerekli adımların atılacak"

*İrini Harekatı kapsamında Türk gemisine yönelik tek taraflı, uluslararası hukuka ve müttefiklik ilişkilerine aykırı müdahale kınandı.

"Kıbrıs'taki Türk mevcudiyetini yok sayarak Ada'da iki toplum ve iki devletin varlığını kabul etmemekte ısrar edilmesinin ve tarafların çözümsüzlüğün temelini teşkil eden dayatmalar hiçbir zaman kabul görmeyecektir."

*MGK Bildirisi'nde, etkisini giderek artıran koronavirüs salgınının önüne geçmek için geliştirilen aşıların ve diğer tedavi yöntemlerinin siyasi ve ticari hırslara kurban edilmeyerek tüm insanlığın hizmetine adil ve erişilebilir şekilde sunulması gerektiğinin altı önemle çizildi.

MGK bildirisinde, ülkenin güney sınırlarında bir terör koridoruna kesinlikle müsaade edilmeyeceği bir kez daha teyit edildi.

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