Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım'a ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım'a ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte 25 Kasım'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım'a ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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