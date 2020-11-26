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Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani Millet Kütüphanesi'ni gezdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani, yapılan anlaşmanın imzalanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni gezdi. Başkan Erdoğan ve Sani, kütüphanedeki Katar bölümü önünde poz verdi.

26.11.2020, 19:36