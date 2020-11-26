  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani Millet Kütüphanesi'ni gezdi

Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani Millet Kütüphanesi'ni gezdi

Başkan ve Katar Emiri Al Sani, yapılan anlaşmanın imzalanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni gezdi. Başkan Erdoğan ve Sani, kütüphanedeki Katar bölümü önünde poz verdi.

Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani Millet Kütüphanesi'ni gezdi

26.11.2020, 19:36

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Katar Emiri Al Sani'ye, anlaşmaların imza töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni gezdirdi.

İŞTE O ANLAR...




haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani Millet Kütüphanesi'ni gezdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA