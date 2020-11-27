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Haberler Gündem Kovid-19 aşısının 2. dozu yapılan Prof. Dr. Özlenen Özkan: Kendimi gayet dinç hissediyorum

Kovid-19 aşısının 2. dozu yapılan Prof. Dr. : Kendimi gayet dinç hissediyorum

aşı için ilk gönüllü olan Rektör Prof. Dr. ’a ikinci doz uygulandı. Özkan, iki haftalık süreçte herhangi bir yan etki yaşamadığını, kendisini gayet dinç ve sağlıklı hissettiğini söyledi.

Kovid-19 aşısının 2. dozu yapılan Prof. Dr. Özlenen Özkan: Kendimi gayet dinç hissediyorum

AA

27.11.2020, 17:22

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik Çin'e ait inaktif aşının Faz 3 çalışmalarına devam ediliyor.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Akdeniz Üniversitesinde aşı için ilk gönüllü olan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'a ikinci doz uygulandı.

Özkan'a aşının ikinci dozu, Başhekim Yardımcısı ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Turhan tarafından yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Özkan, Çin'in ürettiği aşının Türkiye'deki 23 uygulama merkezi arasında Akdeniz Üniversitesinin de yer aldığını belirtti.

Üniversitelerindeki aşı çalışmalarının devam ettiğini aktaran Özkan, ilk doz uygulamasının üzerinden iki hafta geçtiğini bildirdi.

Aşının ikinci dozunun uygulandığını anlatan Özkan, "İki haftalık süreçte olumsuz herhangi bir yan etki yaşamadım. Kendimi gayet dinç ve sağlıklı hissediyorum." ifadesini kullandı.

Özkan, aşı için gönüllü sayısının fazla olduğunu belirtti.

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