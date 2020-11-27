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alındı! Entübe edildi...

Son dakika... yeniden koronavirüse yakalandı ve alınmasının ardından entübe edildi.

Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı! Entübe edildi...

27.11.2020, 12:41 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020,12:41

Türk futbolunun sevilen teknik direktörü Yılmaz Vural, yeniden koronavirüse yakalandı ve hastaneye kaldırıldı.

Özel bir hastanede yoğun bakıma alınan deneyimli çalıştırıcı, koronavirüs tedavisi prosedürleri kapsamında entübe edildi.

67 yaşındaki tecrübeli teknik adam, daha önce Haziran ayında koronavirüse yakalanmış ve devamındaki tedavi sürecinin ardından testleri negatife dönmesiyle sağlığına kavuşmuştu.

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