Son dakika: CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'a soruşturma!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, katıldığı bir televizyon programında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Katıldığı bir TV programında 'Türk ordusu satılmış' diyen 27'nci dönem Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK'nın 301'inci maddesi uyarınca 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

DHA

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