Kritik Kabine Toplantısı başladı! Yeni yasaklar gelecek mi?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplandı. Kritik toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, son iki haftadır, hafta sonları kısıtlı olarak uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından vaka sayılarının illere göre nasıl etkilendiğine dair bir sunum yapması bekleniyor. Toplantıda Koca'nın Çin aşını Türkiye'de gönüllü olarak yaptıranlarla ilgili son rakamları paylaşması ve yerli aşıyla ilgili bilgilendirme de yapacağı ifade ediliyor.

ŞEHİRLER ARASI KISITLAMA

Alınacak yeni tedbirlerin masaya yatırılacağı toplantıda, özellikle vaka sayılarının yüksek olduğu yerlerde şehirlerarası yolculuğun yasaklanmasıyla ilgili değerlendirmelerin yapılacağı belirtiliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kovid-19 kapsamında alınan tedbirlerin denetimlerine ilişkin bir sunumu olacak. Soylu, ayrıca terörle mücadele konusunda yapılan çalışmalarda son durumu paylaşacak.

Kabinenin gündem başlıkları arasında, Doğu Akdeniz'de Libya'ya gıda, insani yardım ve boya malzemesi götüren Türk gemisinin hukuksuz şekilde aranması da olacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu diplomasi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da askeri gelişmelerle ilgili bilgi verecek.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz cuma günü koronavirüste yeni tedbirlerin alınacağını belirtmiş ve hem Bilim Kurulu hem de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin alacağı son dakika kararlarını işaret etmişti. Erdoğan açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli arkadaşlarım yeni koronavirüs tedbirelriyle alakalı olarak birinci derecede tabi bu işin sorumlusu Bilim Kurulumuz. Her türlü hazırlığı ve çalışmayı yürütüyorlar. Tabi burada vatandaşlarımızın bu salgın konusunda hassasiyeti çok önemli. Defaatle birçok tedbir kararı açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın hala kapalı mekanlarda bu işlere dikkat etmediğini, sigara içmeye varıncaya kadar yapıldığını görüyoruz. Maske kuralına uyulmadığını görüyoruz.

Koronavirüs mücadelemizde "TMM" diye ifade ettiğimiz (Maske, Mesafe ve Temizlik kuralı) bunlar bizim için çok önemli. Bu salgında hijyen çok önemli. Buna dikkat edilmediği sürece hele hele büyük şehirlerde bu koronavirüsün artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor. Temennimiz ve önceliğimiz bu salgının önüne bir an önce geçmek"