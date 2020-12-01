Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşıya aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. 50 milyonluk sözleşme imzalandı. Aşı yapmaya aralık ve ocak ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. Yerli aşıyı ise Nisan ayında geçmeyi planlıyoruz. Her şey normal seyrederse aşıya 14 Aralık'ta, sağlık çalışanlarına yaparak, başlamak istiyoruz" dedi.
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Bakan Koca aşı için tarih verdi: 14 Aralık'ta başlıyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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