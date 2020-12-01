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Bakan Koca için tarih verdi: 14 Aralık'ta başlıyoruz

, "Aşıya aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. 50 milyonluk sözleşme imzalandı. Yerli aşıyı ise Nisan ayında geçmeyi planlıyoruz. Her şey normal seyrederse aşıyı 14 Aralık'ta sağlık çalışanlarına yapacağız" dedi.

Bakan Koca aşı için tarih verdi: 14 Aralık'ta başlıyoruz

01.12.2020, 16:36

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşıya aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. 50 milyonluk sözleşme imzalandı. Aşı yapmaya aralık ve ocak ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. Yerli aşıyı ise Nisan ayında geçmeyi planlıyoruz. Her şey normal seyrederse aşıya 14 Aralık'ta, sağlık çalışanlarına yaparak, başlamak istiyoruz" dedi.

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