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Haberler Gündem Koronavirüs'te 'ihbar dönemi' başlıyor

'te ' dönemi' başlıyor

salgınındaki ciddi artışın ardından, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan yeni kararların hayata geçirilmesine yönelik illere İçişleri Bakanlığı'nca iki ayrı genelge gönderildi. Buna göre, pandemide dönemi başlıyor. Bina yöneticileri veya apartman sakinleri, bir dairede gün, mevlit, taziye ve yılbaşı kutlamaları gibi toplanmaları ihbar edebilecek.

Koronavirüs'te 'ihbar dönemi' başlıyor

02.12.2020, 09:56

"Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" konulu genelgede, kış mevsimi nedeniyle kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilen bu süreçte, evlerde misafir kabulünün salgının yayılım hızını artırdığına dikkat çekildi. Bu çerçevede, evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

3 BİN 150 LİRA İDARİ PARA CEZASI

Genelgede yer alan evlerde misafir yasağının nasıl denetleneceği ise merak konusu oldu. Milliyet'in haberine göre, muhtarlar, bina yöneticileri veya apartman sakinleri, bir dairede bu tarz bir toplanmayı tespit ettiğinde, kolluk görevlilerine ihbarda bulunabilecek.

İhbar sonucu olay yerine gelen kolluk kuvvetleri, tedbir kararına aykırı bir durum saptaması durumunda, hem misafire hem de misafiri kabul eden ev sahibine, ayrı ayrı 3 bin 150 lira idari para cezası uygulayacak.

MEYDANLARDAKİ YOĞUNLUKLARI AZALTMAK İÇİN KOLLUK KUVVETLER GÖREV YAPACAK

Genelgenin bir diğer önemli ve dikkat çeken maddesine göre ise, il/ilçe Hıfzıssıha Kurulları'nca, gerek görülmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlara aynı anda bulunabilecek kişi sayısı açısından "kota" konulabilecek. Bu çerçevede cadde ve meydanlara girebilecek kişi sayısı metrekare ve alan büyüklüğü göz önünde bulundurularak, hesaplanacak. Genelgenin ardından İstanbul'da Taksim, Ankara'da Kızılay gibi hem sembol hem de kent trafiği açısından ana artel niteliğindeki meydanlar için kota konulup konulmayacağı ve bu tedbirin nasıl denetleneceği merak konusu oldu.

Edinilen bilgiye göre gerekli görülmesi durumunda meydanlarda bulunacak kişi sayısı belirlendikten sonra, meydan çevresinde kolluk görevlileri gerekli önlemi alacak. Meydanlardaki yoğunluğu azaltmak için güvenlik şeridi çekilebileceği ve meydanda görevli kolluk personelinin meydanı takip ederek, girişlerde önlem alabileceği öğrenildi.

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