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Haberler Gündem Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddiası hakkında açıklama

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'na girişimi iddiası hakkında açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'li Başkanı 'na girişimi iddiası ile ilgili açıklama yaptı. Soylu, "Böyle bir suikast girişimi söz konusu değildir." ifadelerine yer verdi.

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddiası hakkında açıklama

02.12.2020, 17:56 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020,18:00

Bazı basın yayın organlarında, terör örgütü DEAŞ tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast düzenleneceği yönünde haberler yer almıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü söz konusu iddiaları yalanlarken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

"SUİKAST GİRİŞİMİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Bakan Soylu, söz konusu iddialarla ilgili yaptığı açıklamada, "Suikast girişimi söz konusu değildir. Yakalanan kimse söz konusu değildir.Bu tehditler her zaman vardır. Bunların kamuoyuyla ve medyayla paylaşılmamasını tercih ederiz. Terör örgütlerinin bir hedefleri daha vardır, kendilerinden söz ettirmek" ifadelerini kullandı.

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